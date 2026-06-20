participaron en una sesión de trabajo de la Instancia Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, desarrollada en el distrito de San Andrés, con el objetivo de evaluar la situación

Trabajo articulado

La reunión contó con la participación del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, quien se trasladó hasta la Municipalidad Distrital de San Andrés para integrarse a la jornada de trabajo junto a alcaldes distritales, funcionarios y representantes de entidades vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables.

Durante la sesión, los integrantes de la instancia analizaron el reporte mensual de incidentes relacionados con violencia física, psicológica y otras formas de agresión registradas en la provincia, así como las actividades desarrolladas en materia de prevención, orientación y acompañamiento a las víctimas.

El encuentro permitió además evaluar los mecanismos de articulación entre las municipalidades, instituciones del Estado y organizaciones involucradas en la atención de casos de violencia familiar y de género, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta frente a este problema social.

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