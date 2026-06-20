Representantes de diversas instituciones y autoridades locales participaron en una sesión de trabajo de la Instancia Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, desarrollada en el distrito de San Andrés, con el objetivo de evaluar la situación de los casos reportados y coordinar nuevas acciones de prevención y atención.

Trabajo articulado

La reunión contó con la participación del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, quien se trasladó hasta la Municipalidad Distrital de San Andrés para integrarse a la jornada de trabajo junto a alcaldes distritales, funcionarios y representantes de entidades vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables.

Durante la sesión, los integrantes de la instancia analizaron el reporte mensual de incidentes relacionados con violencia física, psicológica y otras formas de agresión registradas en la provincia, así como las actividades desarrolladas en materia de prevención, orientación y acompañamiento a las víctimas.

El encuentro permitió además evaluar los mecanismos de articulación entre las municipalidades, instituciones del Estado y organizaciones involucradas en la atención de casos de violencia familiar y de género, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta frente a este problema social.

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