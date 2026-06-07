Un operativo conjunto entre la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú (PNP), y las áreas de Fiscalización y Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre asestó un duro golpe a la informalidad. La acción focalizada arrojó resultados positivos en la fiscalización de las normas migratorias y de seguridad ciudadana en puntos críticos del distrito.

La intervención se inició en la avenida Grau, a la altura del centro comercial Precio Uno, donde las autoridades intervinieron a cuatro ciudadanos extranjeros que se encontraban indocumentados o en condición migratoria irregular.

En el mismo perímetro, personal de Fiscalización procedió a la clausura del establecimiento “Señor Parrilla”, tras comprobarse que operaba de manera ilegal, sin licencia de funcionamiento y dedicado al expendio de bebidas alcohólicas.

Posteriormente, las fuerzas del orden se trasladaron al condominio “Parques de Piura”, zona residencial identificada por la alta afluencia de ciudadanos extranjeros, con el fin de verificar los perfiles migratorios de los residentes.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna, Keelman Saavedra, lideró el despliegue y enfatizó que estas acciones continuarán ejecutándose de manera permanente para garantizar el orden. En tanto, los cuatro retenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para definir su situación legal en el país.