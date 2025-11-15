Dieciséis ciudadanos extranjeros ilegales fueron intervenidos por las autoridades en operativos realizados en Piura y puestos a disposición de la delegación policial correspondiente.

Los operativos fueron realizados por la fiscal Berena Ballesteros de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto a la Policía, Sunat, Aduanas, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y otras instituciones en el peaje Sullana, ex peaje Bayóvar y carretera Chulucanas-Olmos, a la altura del grifo Pajaritos.

Asimismo, incautaron mercancía que era trasladada como equipaje en la bodega de un bus de transporte internacional de origen ecuatoriano, perteneciente a una empresa de transporte del mismo país. Los productos carecían de documentación que acredite su importación legal.

En el caso de las autoridades de transporte como Sutran, DRTYC, y la PNP impusieron sanciones con medidas de internamiento preventivo de tres vehículos, por infracciones a las normas de tránsito y transporte, en el marco de sus funciones y competencias.