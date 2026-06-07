El Ministerio Público desplegó este sábado equipos de fiscales en diversos puntos de Lima para supervisar el arribo del material electoral a los locales de votación y verificar el cumplimiento de las restricciones vigentes por la jornada electoral. Las acciones forman parte de las labores de prevención orientadas a asegurar el desarrollo del proceso en condiciones de orden y seguridad.

El equipo de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito del Distrito Fiscal de Lima Sur realizó inspecciones en distintos centros de sufragio de la zona. Estas diligencias fueron encabezadas por el fiscal provincial Ricardo López García y se enfocaron en verificar la llegada y resguardo del material electoral para la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

Durante las visitas a los locales de votación se evaluó el acondicionamiento de los espacios destinados a la jornada electoral. Asimismo, se constató la presencia de personal de la ONPE, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Jurado Nacional de Elecciones.

El despliegue se ejecutó en los distritos de San Juan de Miraflores, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Lurín, entre otros. Las labores contaron con apoyo del personal de fiscalización de las municipalidades de cada jurisdicción.

▶️ #EleccionesSinDelitos2026 | La Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Norte viene verificando el adecuado acondicionamiento de los locales de votación, el acopio del material electoral y las medidas de seguridad en los distritos de Comas,… pic.twitter.com/tTHXqLnFGj — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 7, 2026

Fiscalización de la ley seca

Posteriormente, los fiscales realizaron recorridos por establecimientos comerciales para supervisar el cumplimiento de la restricción de venta de bebidas alcohólicas. Estas intervenciones se enmarcaron en la aplicación de la ley seca vigente durante el proceso electoral.

Durante estas visitas se informó a los responsables de los locales sobre las sanciones previstas en caso de incumplimiento. Las medidas incluyen multas, clausura de establecimientos y posibles consecuencias de carácter penal.

Acciones en Lima Norte y Lima Centro

En paralelo, la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Norte verificó el acondicionamiento de locales de votación en distritos como Comas, Independencia, San Martín de Porres, Carabayllo y la provincia de Canta. Las diligencias se centraron en el acopio y organización del material electoral y en las medidas de seguridad implementadas.

En estas inspecciones se constató la participación de personal de la ONPE y la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Estas instituciones estuvieron a cargo del resguardo de los centros de votación.

De manera simultánea, fiscales de Lima Centro supervisaron la llegada y custodia del material electoral en diversos puntos del distrito de Jesús María. Entre los lugares revisados estuvieron instituciones educativas y espacios públicos destinados a la instalación de mesas de sufragio.