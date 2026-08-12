El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará este viernes 14 de agosto desde las 3:00 de la tarde, siendo la mayor prueba durante la Entrada de Ccapo que se realizará en el Cercado de la ciudad con motivo del aniversario de Arequipa.

José Luis Barrezueta, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, señaló que la población deberá colaborar con este simulacro durante al menos 3 minutos, deteniendo todo acto que se realice con motivo de esta tradición de jolgorio.

“A las 15:00 horas tienen que paralizar la actividad y si es un caso real tienen que vivirlo. O sea, no va a distraernos mucho tiempo, 3 minutos a máximo 5 no va a distraer la actividad”, mencionó al respecto.

Por su parte, el gerente regional de Gestión de Riesgos de Desastres del Gobierno Regional de Arequipa, José Antonio Carrera, refirió que este día serán tres los puntos en los que se realizará este simulacro, Tiabaya, Yura y Sachaca, donde ya se ha coordinado con los representantes de Defensa Civil de estas jurisdicciones.

“Por ejemplo, en la costa, en Camaná, Islay tiene un sismo de gran magnitud como lo he mencionado, de 8, seguido de un tsunami. Entonces, ellos tienen que preparar a la población el sismo seguido de tsunami”, refirió sobre el simulacro en provincias.

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