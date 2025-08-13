Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron en el distrito de La Esperanza a cuatro personas, entre ellas una mujer, quienes fueron acusados de formar una presunta banda delincuencial que se dedicaba a estafar con el cuento de la “pepita de oro”.

Los facinerosos ofrecían fragmentos del preciado metal con el fin de obtener dinero de manera ilícita. A una de sus últimas víctimas le habían quitado su celular y fugaron en un auto.

La Policía ejecutó un operativo y lograron arrestar a tres presuntos responsables de esta ilícita actividad. Al realizarles el registro personal a uno de ellos se le halló el celular de la víctima.

También se incautó el vehículo en el que se movilizaban. Las autoridades indicaron que este golpe a la delincuencia es el resultado de un trabajo de inteligencia previa. Se recomendó a la población mantenerse alerta y no dejarse sorprender con este tipo de estafa.