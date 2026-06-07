El papa León XIV inició este sábado su visita oficial a España, la primera que realiza a un país de la Unión Europea desde el inicio de su pontificado. Durante la ceremonia de bienvenida, el rey Felipe VI resaltó la trayectoria pastoral que desarrolló el pontífice en Perú durante cerca de dos décadas y recordó su estrecha relación con el mundo hispanohablante.

La recepción oficial se llevó a cabo tras la llegada del sumo pontífice a Madrid. En el acto participaron los reyes de España y diversas autoridades que acompañaron el inicio de una agenda que se extenderá hasta el próximo 12 de junio.

Felipe VI recordó su paso por Perú

Durante su discurso, el monarca español hizo referencia a la experiencia que León XIV acumuló durante sus años de misión religiosa en territorio peruano. Asimismo, destacó el vínculo que mantiene con los países de habla hispana gracias a la labor que desarrolló como integrante de la Orden de San Agustín y posteriormente como obispo de Chiclayo.

En ese contexto, Felipe VI puso en valor la cercanía del pontífice con la realidad de América Latina y con las comunidades hispanohablantes. El rey señaló que esa experiencia constituye un elemento importante de su trayectoria dentro de la Iglesia y expresó su reconocimiento a nombre de España.

“Para todos los hispanohablantes es un privilegio que comprendáis y empleéis habitualmente el idioma que compartimos gracias a vuestros años de vida misionera y labor pastoral en el Perú, de la mano de la orden de San Agustín y como obispo de Chiclayo”, manifestó.

El monarca también señaló que el conocimiento del idioma español permite que León XIV mantenga una relación cercana con las naciones de Iberoamérica. Según indicó, ello contribuye a fortalecer los lazos culturales y humanos que unen a la región.

“Resulta muy próximo a todo lo que significa Iberoamérica”, sostuvo.

Primera visita a España como pontífice

Tras su arribo a Madrid, León XIV fue recibido por los reyes de España y por representantes de distintas instituciones del Estado. Posteriormente, la comitiva se trasladó al Palacio Real para participar en la ceremonia oficial de bienvenida.

En otro momento de su discurso, Felipe VI hizo referencia a los vínculos históricos que unen al pontífice con España. El monarca recordó parte de sus raíces y destacó el conocimiento que tiene sobre la sociedad española. Además, expresó su deseo de que la visita permita reforzar los lazos existentes entre ambas partes.

“Llegáis a un país donde está una parte de vuestras raíces, os recibe un pueblo al que conocéis bien, vital y con carácter solidario y tolerante, también creativo y cosmopolita”, señaló.

La visita de León XIV a España constituye el cuarto viaje internacional de su pontificado. Asimismo, representa su primera visita oficial a un país miembro de la Unión Europea desde que asumió el liderazgo de la Iglesia Católica.

Durante su permanencia en territorio español, el pontífice participará en diversas actividades previstas en su agenda oficial. Su llegada estuvo marcada por una ceremonia protocolar en la que también pronunció un discurso con referencias a temas de actualidad nacional e internacional.