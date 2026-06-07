Mediante minuciosos trabajos de seguimiento e inteligencia, la Policía Nacional capturó en Chiclayo a un ranqueado y peligroso extorsionador de la región La Libertad.

La Intervención se registró la noche del jueves 4 de junio, cuando los agentes del área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) se trasladaron hasta la vivienda ubicada en la calle Los Álamos Nº 07 del sector Jarrín etapa II del distrito de Tumán, donde atraparon a Freiser Denilson Gervacio Ávalos, conocido en el mundo del hampa con el alias de “Gordo Cero”, asimismo arrestaron a sus secuaces Alexander Armando Quiróz Rodríguez (a) “Nuevo” y Jhon Anthony García Alarcón (a) “Cabrejos” de la presunta red criminal “Los Malditos del Valle”.

Operativo

De acuerdo a la información policial, esta medida se registró luego de que los detectives obtuvieran la información fidedigna, además de fotografías y videos de seguimiento, de que “Gordo Cero” se escondía en Tumán. Se le imputa el delito de sicariato, además tiene requisitoria vigente por el delito de violación sexual. Es por ello que de manera inmediata ejecutaron el operativo al mando del coronel PNP Luis Revilla Plasencia, jefe de la Divincri.

Durante el registro personal y domiciliario, los investigadores encontraron una pistola con 29 municiones calibre 390, dos cartuchos de dinamita, siete teléfonos celulares, nueve tarjetas bancarias y 22 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC).

Rápidamente fueron enmarrocados y conducidos a la sede de la Divincri para continuar con las diligencias por los delitos tenencia ilegal de arma de fuego, microcomercialización de drogas y extorsión.

Se tuvo conocimiento que el lugar lo habían convertido en su centro de operaciones para las extorsiones, tanto en Chao, Virú como algunos comerciantes, transportistas y empresarios de Lambayeque.

Investiga

El caso fue informado a la fiscal Noelia Guzmán Gutiérrez, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.