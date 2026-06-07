Por causas que son materia de investigación, la jefa de la comisaría César Llatas Castro terminó internada en el Hospital Regional de La Sanidad, en la ciudad de Chiclayo, tras haber sufrido un hecho de violencia familiar.

Se trata de la comandante PNP Julissa Sucetty Gonzáles Torres, de 45 años de edad, quien la noche del último miércoles fue trasladada hasta el nosocomio por presentar algunas lesiones causadas en su entorno familiar; sin embargo, en la comisaría de Atusparia ella fue denunciada por el delito contra el patrimonio en la modalidad de daños materiales.

Denuncia policial

De acuerdo al acta policial, hasta la delegación se hizo presente la cuñada de la oficial PNP, Liliana Mabel Díaz Contreras (31), quien aseguró que horas antes, cuando se encontraba en el interior del domicilio ubicado en la avenida Sáenz Peña Nº 2120 en la urbanización Latina del distrito de José Leonardo Ortiz, de propiedad de su suegra Silvia Edith Torres Estela, la comandante PNP Gonzáles Torres estaba realizando acciones vulnerantes en agravio de su propia madre.

Díaz Contreras indicó que inmediatamente procedió a grabar con su teléfono iPhone el mal accionar de la oficial PNP, quien la manoteó con fuerza provocando que su equipo móvil caiga al piso causándole daños materiales como la rotura de la pantalla.

Fuentes de la Policía informaron que es allí donde posteriormente se enfrentaron a golpes donde incluso participó su hermano, Jonathan Gonzáles Torres, mayor de la Policía en situación de retiro. Todo se debería a un problema por la vivienda de su señora madre.

Antes este suceso el general PNP Luis Bolaños Melgarejo, señaló que el caso está en investigación. “Hemos tomado conocimiento que la comandante Gonzáles ha sido víctima de violencia contra la mujer y es una investigación de carácter reservado. Está estable ella”, sostuvo.

Caso

Se tuvo conocimiento que su hermano fue dado de baja por actos de indisciplina en Tarapoto y su pareja sería suboficial PNP.