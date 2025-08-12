Un hombre sindicado de amenazar con un arma de fuego a una mujer para arrebatarle su celular cuando se encontraba por la urbanización El Bosque, en Trujillo, terminó siendo reducido por agentes de seguridad ciudadana.
EL CASO
El hecho se registró a la 1 de la tarde del último lunes, cuando la agraviada se encontraba en la cuadra 5 de la calle Luis Montero. En escena apareció un desconocido que forcejeo con la joven para llevarse su dispositivo móvil; sin embargo, apareció un patrullero del grupo de Intervenciones Rápidas (IRAM) que se percató del incidente.
El supuesto hampón corrió, sacó un revólver, realizó varios disparos al aire y arrojó la pistola a un terreno abandonado. El joven terminó siendo arrestado y conducido a la comisaría de La Noria.
Los efectivos también recuperaron el revolver que supuestamente fue empleado en el atraco.
