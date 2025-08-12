Efectivos también recuperaron el arma de fuego que habría sido arrojado por el intervenido.
Efectivos también recuperaron el arma de fuego que habría sido arrojado por el intervenido.

Un hombre sindicado de amenazar con un arma de fuego a una mujer para arrebatarle su celular cuando se encontraba por la urbanización El Bosque, en , terminó siendo reducido por agentes de seguridad ciudadana.

EL CASO

El hecho se registró a la 1 de la tarde del último lunes, cuando la agraviada se encontraba en la cuadra 5 de la calle Luis Montero. En escena apareció un desconocido que forcejeo con la joven para llevarse su dispositivo móvil; sin embargo, apareció un patrullero del grupo de Intervenciones Rápidas (IRAM) que se percató del incidente.

El supuesto hampón corrió, sacó un revólver, realizó varios disparos al aire y arrojó la pistola a un terreno abandonado. El joven terminó siendo arrestado y conducido a la comisaría de La Noria.

Los efectivos también recuperaron el revolver que supuestamente fue empleado en el atraco.

LE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS