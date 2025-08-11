El personal policial del Escuadrón de Emergencia logró recuperar un automóvil que había sido robado la noche del último viernes por inmediaciones del óvalo Papal, en la ciudad de Trujillo.
Los detectives aplicaron el Plan Cuadrante y ubicaron el vehículo modelo Station Wagon de placa de rodaje C2U-221.
El vehículo fue llevado a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Uprove) Trujillo para realizar los trámites correspondientes y luego entregarlo a su propietario.
“Agradecer a la PNP, en especial al Escuadrón de Emergencia, por recuperar mi vehículo que lo habían robado el 8 de agosto por el óvalo Papal”, indicó la agraviada.
