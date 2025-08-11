Atentado se registró en un negocio de la calle Los Cedros, en el distrito de Víctor Larco Herrera.
Atentado se registró en un negocio de la calle Los Cedros, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

Delincuentes llegaron la madrugada del lunes hasta un restaurante de la urbanización Vista Alegre, en el distrito de Víctor Larco Herrera, y detonaron una potente carga explosiva que dejó daños materiales. Además, los criminales dejaron una carta extorsiva dirigido al propietario del negocio.

LOS HECHOS

Este accionar delictivo se registró al promediar las 3:19 de la mañana, cuando desconocidos llegaron hasta el negocio “Antogitos” que se ubica en la cuadra 1 de la calle Los Cedros y arrojaron un explosivo artesanal. Tras unos segundos, se escuchó un fuerte sonido que alertó a los vecinos.

Las ondas expansivas destrozaron parte del vidrio de la puerta principal y afectaron el piso de cerámica. Además, una casa colindante también se vio afectada.

Hasta el lugar se apersonaron agentes de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera y de la Policía Nacional del Perú. Los detectives recogieron algunas evidencias y encontraron una misiva extorsiva en el local afectado.

Asimismo, los malhechores también dejaron una misiva amenazante en la pollería “El Rodeo”, que se sitúa al frente al negocio atacado.

