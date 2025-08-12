Las pistas se volvieron a teñir de sangre. Un choque entre un automóvil y una camioneta ocurrido la mañana del martes, a la altura del kilómetro 676 de la carretera Panamericana Norte en el distrito de San Pedro de Lloc (Pacasmayo), dejó como saldo una persona fallecida y cinco heridos.

TRAGEDIA

Las causas de este violento choque frontal, por el sector El Hornito, entre una camioneta y un auto que brinda servicio de comité entre Pacasmayo y San Pedro de Lloc, son materia de investigación.

Debido a la fuerte colisión, la abogada Andrea Sánchez Pretell, de 51 años, resultó gravemente herida y si bien fue llevada con signos vitales, al llegar al nosocomio falleció.

Cabe precisar que, hasta la zona llegaron los Bomberos de la Compañía Salvadora de Pacasmayo, serenazgo de San Pedro de Lloc y la Policía para auxiliar y trasladar a los heridos a nosocomios de Pacasmayo y Trujillo.