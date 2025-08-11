La joven censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31años, que había sido reportada como desaparecida en el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco, fue encontrada el último domingo en la ciudad de Trujillo. Así informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad.

Sánchez Méndez era buscada intensamente por la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de haber desaparecido la mañana del 7 de agosto en Mollepata, lugar donde iba a laborar en el Censo 2025.

“La señorita Aydaluz Mayte Sánchez Méndez (31) ha sido localizada en la ciudad de Trujillo, y se encuentra en buen estado de salud, según información proporcionada por la Comisaría de Angasmarca”, informó el COER La Libertad.

Mientras tanto, la Oficina Departamental de Estadística e Informática de La Libertad informó que “las circunstancias de lo ocurrido se encuentran bajo investigación por parte del Departamento de Investigación Criminal Centro de Trujillo de la Policía Nacional del Perú, institución a la que seguiremos brindando toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos”.