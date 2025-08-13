Para dejar las cosas bien claras, el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, aseguró que las recientes designaciones de los gerentes de Infraestructura y Contrataciones son solo encargaturas momentáneas hasta encontrar a los profesionales que tendrán a su cargo la responsabilidad de esas carteras de forma definitiva.

El funcionario regional aseguró que por encargo del gobernador César Acuña Peralta se están abocando a la búsqueda de los técnicos idóneos que cumplan con el perfil exigido para que hagan un trabajo correcto, responsable y sigan las metas que se tienen planificadas en el cierre de brechas sociales.

“En estos momentos nos encontramos revisando curriculum para que las personas designadas cumplan con todos los requisitos de ley. Estimamos que estas evaluaciones y filtros nos tomarán por lo menos unos 15 días. Queremos ser enfáticos que las personas ahora encargadas, de ninguna manera serán definitivas”, mencionó.

Cabe recordar que por el momento la gerencia regional de Infraestructura está a cargo de la ing. Sayra Castro Vásquez, quien también es subgerente de Liquidaciones, y la gerencia regional de Contrataciones está a cargo de la ing. Ximena Castillo Schmiel, quien también es subgerente de Logística y Servicios Generales.

Namay explicó que ambas funcionarias han recibido la encargatura temporal para que las labores administrativas no se paralicen, debido a que son “áreas sumamente sensibles y muy importantes” que tienen que ver con los proyectos de inversión que saca adelante el GORE La Libertad.

Ayer, el gobernador regional, en aras de la transparencia y para facilitar las investigaciones del Ministerio Público, removió de sus cargos al exgerente regional de Infraestructura, Jorge Luis Bringas Maldonado, y la exgerente regional de Contrataciones, Elena Polo Tirado.