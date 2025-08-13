El alcalde de El Porvenir Juan Carranza Ventura y el Administrador Municipal, Joseph Cubas Alto Trujillo invocaron a los congresistas y al gobierno regional que lidera el Ing. César Acuña Peralta, para que no paralice los trabajos de la quebrada San Ildefonso, según comunicado de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

“No podemos permitir que el Ejecutivo tome estas decisiones, sabiendo quedarían desprotegidas miles de familias, en caso de ocurrir algún desastre en los próximos años. Aquí tenemos que tomar el toro por las astas y que el gobierno de turno permita a través de Ministerio de Economía y Finanzas priorizar el avance de las obras en San Ildefonso”, expresó Carranza Ventura.

Insistimos como autoridades de estos sectores colindantes a que los congresistas puedan poner sus buenos oficios y el gobierno regional de La Libertad, tener una reunión de urgencia con el Ejecutivo, para que sigan trabajando y concluyan los trabajar, dijeron las autoridades ediles.

No podemos dejar a los distritos de El Porvenir, Alto Trujillo, Trujillo y Víctor Larco, desamparados por la simple decisión de no proseguir la obra, que ya está por culminar y de no llegar a concluirse, dejarían a miles de familias sin ninguna seguridad de apoyo ante posibles huaicos.

Esperamos el llamado de las autoridades del Poder Legislativo y del gobierno regional a una reunión de urgencia con la ANIN La Libertad, para poder coordinar y no estar en zozobra por culpa del Ejecutivo, concluyó Carranza Ventura.