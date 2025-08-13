El accionar delictivo de los mineros ilegales no tiene freno. Se detectó que las mafias mineras han retomado sus operaciones en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión y están utilizando nuevas modalidades para sustraer el mineral en esta provincia andina de la región La Libertad.

Según alertaron autoridades comunales, los mineros ilegales están utilizando a los “salchicheros” son conocidos y frecuentes en las zonas donde existe una operación minera formal.

Son hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para robar en socavones y tajos abiertos. Arrastran sus cuerpos entre las piedras para entrar y salir de la zona donde se encuentra el oro. Todos llevan mochilas para cargar el mineral robado.

Estos sujetos roban mineral durante las noches y lo almacenan en unas mangueras, en forma de salchichas. Entregan lo sustraído para procesarlo mediante absorción y así obtener mineral valioso. Es la modalidad que ahora estarían empleando en Huamachuco los mineros ilegales que hace unos meses habían invadido el bosque Polo, predio que ha sido recuperado por una empresa formal.

En la mira de la PNP

Quienes residen en los caseríos de Huamachuco también informaron a las autoridades policiales que algunos camiones salen supuestamente cargados con sacos de papa o posiblemente con sacos de carbón de Shiracmaca.

Y a pesar de la casi total erradicación de los mineros ilegales de Huamachuco, clanes familiares seguirían con sus prácticas ilegales. Estas versiones coinciden con las últimas intervenciones policiales en la zona. Los partes policiales del 29 de junio pasado dan cuenta de la intervención en una vivienda en el caserío de Shiracmaca.