Hermoza lamentó lo ocurrido la noche de 21 de febrero, pero señaló que las calles aledañas a Real Plaza Trujillo han pasado de ser un “polo de desarrollo” a un “desierto” por el cierre temporal del centro comercial.

En rojo

“El impacto económico es grave. Las ventas en algunos rubros han caído hasta en un 70% y en otros, 50%”, manifestó a este Diario el representante de los propietarios de los negocios que se ubican a unos 300 metros a la redonda de Real Plaza.

Añadió que este efecto también ha impactado de forma negativa en la generación de puestos de trabajos, pues hay tiendas que se han visto obligadas a cerrar sus puertas “porque ya no se podían sostener con lo poco que vendían”.

“Se han perdido unos cinco mil puestos de trabajo de forma directa e indirecta”, aseveró.

Son varios los rubros afectados por el cierre del establecimiento comercial: bodegas, restaurantes, casas de cambio y hasta taxistas y comerciantes informales que se ubicaban en el frontis del mismo.

“Las personas que ingresaban a este gran centro eran quienes movilizaban todo el comercio alrededor del mismo. [...] Y ojo, no es que ese dinero que gastaban ahora se gasta en otro lugar. No, es dinero que ya no ingresa en el circuito comercial. Toda esa compra por impulso se pierde. Si no te comes un pollito a la brasa hoy día, mañana no vas a comerte dos. A eso me refiero”, explicó.

De acuerdo con el vocero de la Red de Emprendedores por la Reactivación, son más de cien los negocios afectados. “Si tú te has fijado bien, ahora hay locales que se están alquilando porque los que ocupaban el espacio no han podido resistir a este golpe”, refirió.

Golpe

Francisco Huerta Benites, presidente del Instituto de Economía y Empresa, dijo a Correo que al menos son 160 los emprendimientos afectados. “Si cada uno de estos negocios vendía unos dos mil soles diarios, estamos hablando de 320 mil soles por día entre todos, lo que hace al mes casi diez millones de soles (S/ 9,600,000). Esa es lo que se viene perdiendo de forma aproximada”, señaló.

En cuanto a las pérdidas económicas en Real Plaza, el economista dijo que estas llegarían a los S/ 90 millones mensuales. “Si hablamos de mil negocios con una venta diaria de solo tres mil soles, son tres millones de soles diarios y casi cien mensuales”, indicó.

Para Huerta, la “mejor memoria a los deudos de las víctimas que dejó la tragedia del 21 de febrero es “reconocerles el daño causado”, pero no cerrar todo el centro comercial. “Se debió cerrar el patio de comidas y seguir con las investigaciones del caso. Aquí también hay familias afectadas”, expresó.