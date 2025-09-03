Para hoy, a las 8 de la mañana, se ha convocado a una marcha pacífica para protestar contra la paralización de las obras viales que conectan a Trujillo con el balneario de Huanchaco.

Convocatoria

La manifestación es organizada por vecinos, comerciantes, gremios y asociaciones de la tradicional caleta.

La concentración será a las 7 a.m. en el frontis de la Municipalidad Distrital de Huanchaco (7 a.m.), desde donde partirá un bus con destino a la sede de Essalud Huanchaco —ubicada en plena carretera—. Luego, los manifestantes marcharán hasta el cruce con la vía que conduce al aeropuerto Cap. FAP Carlos Martínez de Pinillos.

“Vamos a hacer escuchar nuestra voz. No es posible que ahora se nos quiera perjudicar con la paralización de esta obra que tanto anhelábamos”, indicó a este Diario un miembro de la organización.

Según el mismo, con la detención de los trabajos se afectará el desarrollo turístico del balneario, golpeado ya por la destrucción de atractivos turísticos como el muelle y la pérdida de playa debido a la erosión costera.

La manifestación tiene como lema “¡Huanchaco exige acción inmediata!” y se espera la participación de un importante sector de la población, así como de empresarios y activistas ambientales. “Tenemos que defender lo nuestro”, dijo la misma fuente.

Indignación

Según refieren los organizadores, el mismo Gobierno Regional de La Libertad les ha comunicado la paralización de la obra, a raíz, supuestamente, de la existencia de documentos inexactos en el expediente técnico. “Necesitamos la culminación de la obra. Si la obra se paraliza, estaríamos en un litigio que nos demandará tiempo, difícil acceso a Huanchaco”, publicó un usuario en sus redes sociales.

Días atrás, un poblador le dijo al gobernador regional, César Acuña Peralta, que si él declara la nulidad de la obra,, “muere Huanchaco y muere cualquier candidatura política de usted”.

Este Diario intentó conocer la versión de la Región, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En marzo de este año, el gobierno regional anunció el inicio de los trabajos en las vías de acceso al balneario.

La obra, según se indicó, demandará una inversión de S/ 121 millones, pues se colocará

una pista de concreto de 9 km, además de un baipás, ciclovía, adoquinado, semaforización y áreas verdes.