En las 20 estaciones de videovigilancia que se instalan en igual cantidad de territorios vecinales, con inversión de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), el avance es superior al 90% y en los próximos días se procederá a recepcionarlas para empezar a dar el servicio de monitoreo a la población.

“La idea era que todos los territorios tengan su propia estación de videovigilancia, pero eso demandaba una fuerte inversión, por lo que se optó por ubicar las 20 casetas en lugares estratégicos, que se sumarían a las tres que ya estaban funcionando”, manifestó el alcalde Mario Reyna Rodríguez.

A las 20 nuevas estaciones que se instalan, se sumarán cinco que están funcionando en las urbanizaciones Trupal-Capullanas, Solilus y El Valle, y en los parques Víctor Raúl Haya de la Torre (altura del baipás de Mansiche) y Martínez de Compañón (San Andrés), donde en promedio se visualiza o monitorea unas 60 videocámaras.

“Las más avanzadas son las que se instalan en el parque Los Filósofos –también conocido como de Las Estatuas- en la urb. La Noria, y la del Parque Grande, de la urb. El Bosque, donde solo faltan los acabados finales”, explicó por su parte el gerente de Seguridad Ciudadana, César Campaña Aleman, al dirigirse al Concejo en sesión extraordinaria.

A este equipamiento financiado por la MPT, donde se monitorearán las cámaras que los vecinos tienen instaladas en el frontis de sus casas, se van a sumar las 300 cámaras que comprará el Gobierno Regional de La Libertad.