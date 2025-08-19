Más escándalos sacuden al Gobierno Regional de La Libertad (GORE). Un reportaje de Panorama reveló que la gestión del gobernador César Acuña adjudicó la construcción del Hospital Santa Isabel de El Porvenir, valorizado en S/ 124 millones, a una empresa que tendría como accionista mayoritaria a una vendedora de desayunos que dice no conocer a la firma a la que representa. El gerente general adjunto de la Región, Rogger Ruiz, además, dijo que esta compañía también ganó la licitación para el Hospital de Otuzco. Esa obra se adjudicó por S/ 149 millones.

Bajo sospecha

Panorama reveló que de acuerdo con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce), Beatriz Benique Quispe, quien vende desayunos en Villa El Salvador, Lima, figura como accionista del 50% de la empresa Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC. Esta compañía se consorcio con otras firmas para obtener, a fines del 2024, la obra de “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Distrital Santa Isabel de El Porvenir”.

La mujer le negó al reportero del dominical que ella tenga algún tipo de participación en esa empresa. Es más, dijo que no la conocía.

El sábado último, el Gobierno Regional anunció que iniciaron una revisión “completa y exhaustiva de todo el proceso”. Este comunicado se hizo porque el dominical consultó sobre el tema a funcionarios de la Región.

En tanto, ayer, el gobernador César Acuña dijo que ha solicitado explicaciones al consorcio ganador. “Ya he ordenado para que se traslade esto (la denuncia periodística) a la empresa y la empresa tiene que venir a explicar si es cierto o no lo que ha aparecido en Panorama”, indicó.

También dijo que de encontrarse irregularidades anularían el contrato.

Una más

El gerente adjunto del Gobierno Regional, Rogger Ruiz, por su parte, confirmó en RPP Trujillo que la empresa Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC “también está en el Hospital de Otuzco”.

Además, reveló que se comunicarán con Beatriz Benique para que confirme lo dicho en Panorama. “Nosotros vamos a comunicar al accionista si ha participado o no y si sabe del proceso tanto del Hospital Santa Isabel como del Hospital de Otuzco”, confirmó.

Sin embargo, según el mismo Gobierno Regional, esta obra estaría a cargo del Consorcio Otuzco, conformado por las empresas Mesco Ingenieros E.I.R.L. y CMO Group S.A.C. Ahí no se incluye a la compañía Consultoría y Construcción Grupo Pérgola S.A.C.