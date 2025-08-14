El Congreso de la República empezó la renovación de las presidencias de las comisiones para el periodo 2025–2026. La elección de sus titulares, en algunos casos, ha generado cuestionamientos, debido a que algunos presentan cuestionamientos.

VER MÁS: La Libertad: Mineros ilegales pierden S/ 24 millones en Pataz

Entre los elegidos para liderar grupos de trabajo están los congresistas liberteños Magaly Ruiz Rodríguez (Alianza para el Progreso) y Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular).

Acusada

En el caso de Ruiz, fue designada como presidenta de la Comisión de Salud. Su bancada la respaldó a pesar que tiene dos denuncias constitucionales pendientes, presentadas por la Fiscalía de la Nación.

La primera fue interpuesta en abril de 2024 por los presuntos delitos de concusión y colusión, mientras que la segunda, formulada en julio del mismo año, está relacionada con un supuesto caso de tráfico de influencias.

De acuerdo con información del Ministerio Público, aunque ambas denuncias fueron presentadas hace más de un año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no las ha abordado hasta ahora.

Magaly Ruiz es investigada tras el testimonio del extrabajador Carlos Marina, quien dijo que abonaba S/ 1,500 mensuales de su salario a favor de la legisladora.

Vínculos

El congresista Víctor Flores fue designado presidente de la Comisión de Economía, cargo que asume en medio de cuestionamientos por un posible conflicto de interés. El Comercio reveló que, mientras debatía y votaba a favor de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el legislador no informó que sus empresas poseen concesiones en zonas donde operan mineros informales.

Ahora, la comisión que preside tendrá que pronunciarse sobre un proyecto de ley que autoriza al Banco Central de Reserva a comprar oro a la pequeña minería y minería artesanal, medida que, según expertos, podría abrir la puerta a la comercialización de oro ilegal.