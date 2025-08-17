La inseguridad en la provincia de Trujillo ha escalado a niveles nunca antes vistos. Los atentados con dinamita están a la orden del día y los trujillanos viven horas oscuras en las que imperan la incertidumbre y la zozobra.

VER MÁS: La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió

La Policía Nacional del Perú (PNP) necesita de todo el apoyo de las autoridades para reforzar su labor de vigilancia y patrullaje, pero lejos de que eso suceda con celeridad, un total de 80 motocicletas que deberían estar en manos de las agentes del orden se empolvan en un almacén del Gobierno Regional de La Libertad, situado en la avenida España.

INSPECCIÓN

Así lo ha denunciado Robert De La Cruz Rosas, consejero regional por Trujillo. Él constató que las 80 motos adquiridas este año por la gestión del gobernador César Acuña Peralta permanecen, presuntamente, abandonadas en un local de la Región.

Durante la inspección estuvo acompañado por sus colegas Edy Camacho Barreto, consejera por la provincia de Virú.

PUEDE LEER: Trujillo: Ofrecen bono para afectados por brutal ataque

HISTORIA DE LA COMPRA

Se ha precisado que el pasado 31 de marzo de este año se firmó el contrato para la adquisición de estos 80 vehículos menores por S/2,800.00.

En abril se firmó una adenda para cambiar el almacén donde se iban a recibir las unidades móviles. Posteriormente, el 17 de junio, se suscribió el acta de conformidad técnica; mientras que el 26 del mismo mes se concretó la recepción de los vehículos.

En tanto, el 18 de julio el pleno del Consejo Regional aprobó el Acuerdo Regional N°000186-2025, autorizando la transferencia a título gratuito e inscripción registral de las 80 motocicletas todo terreno debidamente equipadas para la PNP. Sin embargo, esa entrega aún no se ha concretado.

“Ya no es casualidad que en enero de este año le pongan una bomba al Ministerio Público de Trujillo y se tengan 100 patrulleros guardados y que ayer (viernes 15 de agosto) coloquen otra dinamita en la avenida Perú con más de 30 familias damnificadas y que tengamos 80 motocicletas guardadas”, manifestó Robert De La Cruz.

El consejero exhortó al gobernador César Acuña que acelere y entregue las motos a la Policía. “Esto es una vergüenza; no le interesa la seguridad”, enfatizó Robert De La Cruz.

LEER AQUÍ: La Libertad: Entregarán 40 drones a la Policía

VERSIÓN DE LA REGIÓN

Martín Namay Valderrama, gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, lamentó la denuncia, que según él, sin fundamento hizo el consejero Robert De La Cruz, pues las motos no están abandonadas, sino que aún hay trámites administrativos que obliga la ley a seguir antes de ser entregadas a la Policía.

“Las motos han llegado a mediados de junio, pero cuando llega un bien al almacén tiene que darse una conformidad para verificar que cumplan especificaciones técnicas, luego una capacitación a la Policía y posteriormente el pago por el bien. Después de todo ello se inician los trámites en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), en Lima”.