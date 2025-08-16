El Consejo Regional de La Libertad aprobó por mayoría la transferencia inmediata de bienes y equipos tecnológicos a la Policía Nacional del Perú (PNP), con el fin de fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden frente a la ola de violencia e inseguridad que afecta a la región.
El pedido fue canalizado a través la consejera por la provincia de Sánchez Carrión y presidenta de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Leyla Espir Calderón, quien sustentó la necesidad de dotar a la Policía de herramientas modernas para mejorar su respuesta en un contexto de estado de emergencia que abarca a las provincias de Trujillo, Virú y Pataz.
ES URGENTE
La presidenta del Consejo Regional, Tania Lorena Carranza Blas, destacó que esta decisión responde a la urgencia de respaldar a la PNP en su labor diaria.
“No podemos permitir que el crimen organizado avance sin control; estos equipos serán clave para enfrentar con mayor eficacia la violencia que golpea a nuestra población”, señaló.
Los bienes aprobados incluyen: 70 bienes muebles, 20 laptops, 10 equipos multifuncionales, impresoras, GPS, racks de radio comunicación, software antivirus especializado y 50 equipos tecnológicos digitales de emergencia, destinados a labores de inteligencia, prevención policial e investigación de delitos como extorsión, homicidios, sicariato, asaltos a mano armada y minería ilegal.
Por su parte, el gerente regional de Defensa Nacional, Edwin Dávila Paredes, anunció que este martes se entregarán 40 drones de alta tecnología con inteligencia artificial y 20 estaciones de trabajo para la nueva División de Investigación de Alta Tecnología en Trujillo.
