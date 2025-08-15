La Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada,del Gobierno Regional de La Libertad confirmó que actualmente se están ultimando detalles para que, en los próximos días, se coloque la primera piedra del laboratorio de criminalística para la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se precisó que la inversión destinada para esta esperada obra supera los S/ 17 millones y marca un compromiso concreto de la gestión regional.

Esta iniciativa, sin duda alguna, es clave en la lucha contra el crimen organizado en la región y apunta a seguir cerrando brechas a favor de la seguridad de los más de 2 millones de liberteños. La iniciativa se ejecuta mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con el financiamiento de la empresa privada Ilender Perú S.A.

En cuanto al equipamiento, el laboratorio contará con tecnología de punta, incluyendo escáneres de alta resolución, cámaras para revelado de huellas, espectrómetros UV visibles, espectrofotómetros de absorción atómica y microscopios de comparación balística. Asimismo, se incorporarán software forense de análisis de imagen y video, drones, camionetas, y demás implementos para un funcionamiento integral.