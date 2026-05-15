En un mercado laboral cada vez más competitivo, la elección de una carrera profesional se ha vuelto un reto crítico para los escolares. Bajo esta premisa, más de 40 adolescentes de la provincia de Ilo, en Moquegua, participaron en un taller de orientación vocacional diseñado para aterrizar expectativas y descubrir aptitudes reales antes de finalizar la secundaria.

La jornada, realizada en la Casa de la Mujer junto a especialistas en psicología, buscó que los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria diferenciaran entre una afición y una competencia profesional.

A través de metodologías como el “Ikigai Vocacional”, los asistentes analizaron el equilibrio entre sus talentos personales y las oportunidades laborales actuales, recibiendo además pautas técnicas para evaluar la calidad de universidades e institutos antes de postular.

El taller, coordinado entre el programa Juntos del Midis y la municipalidad local, priorizó la resolución de dudas directas sobre el temor a elegir una carrera equivocada.