En el centro poblado Alfonso Ugarte del distrito de Sunampe, en la provincia de Chincha, vive Rosario Reyes, recientemente, diagnosticada con problemas en el hígado. Ha sido trasladada a la capital por un tratamiento médico especializado.

Apoyo social

Ella, ya no puede trabajar, esta en casa cuidando de su bebé recién nacida y aunque hay días en los que no presenta malestar, hay otros en los que su salud esta resquebrajada. Sus familiares indican que la llevan de emergencia al hospital, pero solo recibe paliativos para el dolor.

Con esfuerzo han conseguido atención particular en la ciudad de Lima y el tratamiento que está dando resultado supera los mil soles por semana. Rosario de 41 años, quiere seguir viviendo para estar al lado de su esposo y ver crecer a sus pequeños.

Para este sábado están organizando una actividad social en el poblado indicado, para cualquier apoyo comunicarse al 904387594 con Milton Saravia.

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