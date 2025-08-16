Sin duda, Trujillo vive sus horas más oscuras. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y estrategias desplegadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) para devolver la seguridad a la población, las organizaciones criminales siguen operando impunemente y su salvaje y violento accionar genera caos, terror y muerte.

BOMBA

Una nueva evidencia de lo que estos criminales son capaces de hacer para demostrar que están más activos que nunca, ocurrió alrededor de las 10 de la noche del último miércoles cuando un grupo de delincuentes llegó hasta un inmueble (vivienda de tres pisos), situado en la cuadra 8 de la avenida Perú, a pocas cuadras del Centro Histórico de Trujillo, para hacer detonar una potente carga de dinamita.

Según lo informó el propio ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, los criminales habrían utilizado para perpetrar este atentado entre 15 y 20 cartuchos de dinamita de emulsión, los mismos que son empleados en la minería para la voladura de rocas.

DAÑOS Y LESIONADOS

La detonación fue tan potente que destruyó la fachada de dicho inmueble. De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la onda expansiva causó daños en las estructuras de otras 25 viviendas de las cuadras aledañas. Techos de canalones colapsaron y vidrios de las ventanas estallaron.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad informó, de forma preliminar, que al menos cinco personas resultaron heridas. Ellos presentaron cortes y contusiones producto de la caída de vidrios y techos de sus inmuebles. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Víctor Lazarte Echegaray para que puedan recibir atención médica.

Los vecinos heridos han sido identificados como: Rufina Gutiérrez Quiroz (47), Susy Escobedo Rivera (36), Fiorela

Carruitero Llapo (25), Ruth Betancourt Montalván (43) y el menor I.V. C. (15).

“Esto ya está descontrolado, las autoridades no pueden poner mano dura. Esto no es delincuencia común, esto es terrorismo. Desde ayer no puedo dormir, porque he tenido que limpiar toda la casa y además las paredes han quedado rajadas y es un riesgo permanecer en las habitaciones”, manifestó Julio Montalván, vecino afectado.

Los brigadistas de Indeci han empezado a empadronar a todas las familias afectadas por este atentado. En la zona funcionan establecimientos comerciales de autopartes y talleres mecánicos.

Hipólito Cruchaga Mercedes, director de Indeci en La Libertad, visitó a los vecinos afectados y ofreció materiales como calaminas y triplay para que puedan cubrir techos y ventanas.

HIPÓTESIS DEL ATAQUE

Carlos Malaver, ministro del Interior, recorrió ayer la zona afectada por este atentado y comentó que, según las primeras investigaciones, el móvil de la extorsión pierde fuerza y todo apunta a que se trataría de un la disputa territorial entre las organizaciones criminales “Los Pulpos”, “Los Pepes” y “La Jauría”.

Es más, se difundió un video mediante el cual la organización criminal ‘Los Pepes’ amenazan a un presunto integrante de la banda “Los Pulpos” conocido como “Bolaños”, quien habría vivido en la casa atacada. En las imágenes se aprecian cartuchos de dinamita.

El titular del Mininter llegó hasta el lugar de los hechos en compañía del general Óscar Arriola, jefe de Estado Mayor de la PNP, para verificar los daños en las viviendas afectadas y avanzar con las pesquisas.