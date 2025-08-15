El atentado registrado la noche del jueves en una vivienda de la cuadra 8 de la avenida Perú, en la ciudad de Trujillo, tendría como hipótesis la disputa territorial entre las organizaciones criminales “Los Pulpos”, “Los Pepes” y “La Jauría”. Así lo indicó Carlos Malaver Odias, ministro del Interior (Mininter).

El titular del Mininter llegó hasta el lugar de los hechos en compañía del general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de Región Policial La Libertad, para verificar los daños.

“Se habría colocado, aproximadamente, 15 a 20 cartuchos tipo de explosivo denominado emulsión y que es utilizado para minería ilegal”, indicó.

También descartó que se trate de un ataque extorsivo, sino más bien la disputa territorial entre organizaciones criminales.

“La hipótesis que se maneja por parte de la Policía Nacional del Perú y del Departamento de Investigación Criminal es que no se trataría de una tema de extorsión, sino se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por espacios territoriales u otras circunstancias como la posibilidad de ocupar ciertos espacios para realizar la extorsión”, remarcó.

Como se conoce, la noche del último jueves, una fuerte detonación con cartuchos de dinamita destruyó una vivienda de tres pisos y afectó más de 20 viviendas de la zona. Además, cinco personas resultaron heridas.

“El daño ha sido directo, el ataque ha sido directo hacia un inmueble que se encontraba deshabitado y asimismo, se tiene conocimiento, en venta perteneciente a la madre de un sujeto que hace tres o cuatro meses también ha salido de prisión. El sujeto conocido como Bolaños”, apuntó el ministro del Interior.

Bandas involucradas

Las organizaciones criminales que estarían involucradas en este atentado que generó terror en Trujillo serían “Los Pulpos”, “Los Pepes” y “La Jauría”.

“La hipótesis ‘Los Pulpos’, una nueva facción ‘Los Pepes´´, y ‘La Jauría’“, puntualizó Malaver Odias.