Un edificio destruido, tres personas heridas y más de 20 inmuebles afectados dejó un atentado criminal en la cuadra 8 de la avenida Perú, a unos metros del centro de Trujillo.

Los hechos

El ataque se registró al promediar las 10:10 de la noche del último jueves, cuando sospechosos llegaron hasta un predio de tres pisos, arrojaron una potente carga explosiva y que tras unos segundos destruyó parte de sus estructura y destrozó los vidrios de las ventanas.

El terror se apoderó de los vecinos de la cuadra 8 y 9 de la mencionada avenida. Las ondas expansivas también afectaron viviendas y negocios aledaños.

Esta explosión generó también afectó a viviendas colindantes que terminaron con puertas destrozadas y vidrios de ventanas destruidas. Además, una consultorio dental que se ubica al frente terminó afectado en su fachada principal y con daños al interior.

Además, la conductora de una camioneta que transitaba por la zona también resultó herida y con algunos cortes.

“Se escuchó un sonido horrible y bastante polvo”, indicó un vecino.

La cuadra 8 donde se produjo este atentado es una zona comercial y muy transitada.

Hasta el lugar llegaron efectivos del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú, personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo y Defensa Civil.

Atentado

Tras este atentado una facción criminal denominados “Los Pepes de El Porvenir” se atribuyeron el atentado qué acabó con la tranquilidad de los vecinos de la venida Perú. Al dueño del inmueble de apellido Bolaños le exigen 1 millón en menos de 48 horas para evitar mas atentados contra su vida y de su familia.

Como se conoce, esta banda también se atribuyó ataques a colectivos en el distrito de Florencia de Mora y El Porvenir. Además, del atentado a los vehículos de la empresa de transportes Salaverry Express.