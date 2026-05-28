La tarde de este jueves 28 de mayo se registró un incendio en la urbanización Los Rojitos, en el distrito de Uraca, provincia de Castilla, dejando al menos tres viviendas. El siniestro se reportó en la parte posterior de la comisaría del sector y generó alarma entre los vecinos.

Ante la emergencia, los propios pobladores reaccionaron de inmediato y comenzaron a sofocar las llamas con baldes de agua mientras llegaba el apoyo oficial.

El jefe de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Uraca-Corire, Julio Zavala, destacó la respuesta de la comunidad. "La población se ha unido para sofocar; hemos empezado con baldes“, sostuvo.

Posteriormente, una cisterna enviada por la municipalidad distrital llegó al lugar y permitió controlar el fuego, evitando que las llamas se propagaran a más viviendas. El incendio dejó daños materiales y no se registraron víctimas.

Según información preliminar, la causa sería la explosión de tres balones de gas.

Incendio en Uraca, Castilla, deja daños materiales. Foto: Municipalidad de Uraca.

Incendio en Uraca, Castilla, deja daños materiales. Foto: Municipalidad de Uraca.