“Los Pepes de El Porvenir”, una facción de la organización criminal “Los Pulpos”, se atribuyó el atentado ocurrió la noche del jueves en la cuadra 8 de la avenida Perú.

“Mira Bolaños ya me pusiste a prueba tres veces (...) Ya te demostró lo que soy capaz”, le indican en un video amenazantes.

Además, también le exigen a Bolaños el pago de 1 millón de soles.

“Un millón de soles vale tu vida (...) y de toda tu generación. Acá te vas alinear sí o sí (...) con lo que somos, con ‘Los Pepes’, con la gente de El Porvenir. Vamos a ver si tus denuncias te van a servir en un cementerio”, le señalaron.

Como se conoce, esta banda que se hace llamar “Los Pepes de El Porvenir” también se atribuyó ataques a colectivos en el distrito de Florencia de Mora y El Porvenir. Además, del atentado a los vehículos de la empresa de transportes Salaverry Express.