El brutal atentado con una potente carga de dinamita perpetrado por un banda de criminales en un edificio de la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, ocasionó daños en otras decenas de casas aledañas. Los propietarios de dichos inmuebles recibirán apoyo por parte del Estado en los siguientes días.

VER MÁS: Atentado con dinamita desata terror en Trujillo

El último viernes, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Fran Whittembury Talledo, inspeccionó las viviendas afectadas por el atentado criminal.

Según se ha estimado de forma preliminar la explosión dañó aproximadamente 90 hogares.

PROMESA

En el lugar del siniestro, el titular del sector informó que se resarcirán todos los daños causados por este acto criminal, brindando atención rápida y apoyo integral a las familias perjudicadas.

En efecto, desde la próxima semana, el Ministerio de Vivienda iniciará las reparaciones en puertas, marcos y techos de las viviendas con daños moderados.

Asimismo, para las casas con mayores afectaciones, se gestionará el Bono de Arrendamiento para Vivienda para Emergencia (BAE), solo para las casas declaradas colapsadas o inhabitables.

El bono será de S/500 mensuales por un periodo de dos años.

LEER AQUÍ: Atentado en Trujillo destruye negocio de familia y supera los 300 mil soles

COORDINAN

El levantamiento de información para evaluar los daños se realizará en coordinación con la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

Este trabajo conjunto permitirá priorizar la atención y garantizar una respuesta rápida y eficiente a fin de restablecer las condiciones de vida de los afectados.

En la visita, el ministro de Vivienda estuvo acompañado por el titular del Interior, Carlos Malaver, reafirmando el compromiso del Gobierno de proteger a las víctimas y fortalecer la seguridad.

El Ejecutivo continuará trabajando para mitigar el impacto de este atentado y apoyar a la comunidad trujillana.

VER AQUÍ: Ministro del Interior Carlos Malaver atribuye atentado en Trujillo a disputa entre tres bandas criminales

EN LA CALLE

Debido a la onda expansiva de la detonación los techos de canalones y los vidrios de las ventanas de los inmuebles a cien metros a la redonda resultaron afectados.

Algunos de los habitantes de dichos inmuebles resultaron con lesiones físicas; no obstante, ellos y sus demás familiares como también sus vecinos tendrán que recibir apoyo psicológico para poder superar esta terrible experiencia.