Más de 300 mil soles es la pérdida para una familia que tiene un consultorio odontológico y que se ubica en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, zona donde se produjo el ataque con más de 15 cartuchos de dinamita.

“Lamentablemente, es una inversión que viene de años. Esto es nuevo (laboratorio) y sigo endeudado con los bancos. Tengo que remodelar todo y empezar de cero”, indicó el agraviado en Sol TV Noticias.

También dijo que minutos antes que se produjera este ataque se encontraban cenando en familia.

Cabe mencionar que, las ondas expansivas destrozaron los equipos médicos, televisores, vidrios de las ventanas, techo del predio y parte de la estructura de la vivienda de tres pisos. “Esto no ha sido una dinamita, esto ha sido una mochila llena. Esto ya es terrorismo, no hay otra palabra”, remarcó.