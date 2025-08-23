Una semana después de que un grupo de consejeros regionales denunciaron ante los medios de comunicación que 80 motos que había adquirido el Gobierno Regional de La Libertad para la Policía Nacional del Perú (PNP) se estaban empolvando en un almacén de la av. España, en Trujillo, el gobernador César Acuña Peralta dispuso agilizar trámites y por fin ayer las entregó.

Se trata de 80 motocicletas totalmente equipadas que servirán para potenciar las acciones de prevención del “Plan Cuadrante”, que desde hace unos meses en que se aplicó viene mostrando resultados positivos en la lucha contra la delincuencia en Trujillo.

INVERSIÓN

Este lote de unidades móviles demandó al GORE una inversión de S/ 2.8 millones, según informó César Acuña, durante la ceremonia realizada en la Plaza de Armas. El evento contó con la presencia de las principales autoridades regionales y juntas vecinales de seguridad ciudadana (JUVESC).

COMPROMISO

La autoridad regional ratificó el apoyo del GORE para equipar a la Policía, a fin de que pueda combatir con eficacia la inseguridad pública y devolver la paz y la tranquilidad tan necesaria para los liberteños. “La Policía tendrá todo mi respaldo. Hay que darle las herramientas necesarias para que pueda enfrentar a la delincuencia”, manifestó.

Indicó que a menudo se pide a la policía buenos resultados, pero lo que ha faltado siempre es un buen equipamiento.

RADIOS

En complemento para los agentes motorizados, el GORE también entregó 200 radio tetra para la intercomunicación en las emergencias, así como 200 cascos antimotín.

Al momento, explicó, el GORE ha invertido en total 83 millones de soles en logística para la Policía . Antes entregó 40 motocicletas y 140 camionetas para el patrullaje que demandó una inversión de S/. 50 millones, y también 245 chalecos antibalas.

Expresó que con lo que resta del presupuesto, que son S/33 millones, se está invirtiendo en más equipos para la Policía este año, implementando la Central 105, el Servicio de Inteligencia, la División Contra Delitos de Alta Tecnología, SUAT y UDEX, entre otros.

Por su lado, el gerente general regional, Martín Namay, señaló que las motocicletas tienen su respectivo Soat y placas correspondientes.