Los parlamentarios liberteños Carlos Alva Rojas y Juan Burgos Oliveros solicitarán que la Comisión de Fiscalización del Congreso cite al gobernador César Acuña para que responda por las denuncias de presuntas irregularidades en licitaciones que realizó el Gobierno Regional de La Libertad.

VER MÁS: Millonarias obras del Gobierno Regional de La Libertad están bajo sospecha

En la mira

El gobernador está en la polémica por los contratos por más de S/ 300 millones que ganó la empresa de la joven de 23 años Lucero Coca Condori, caso que ya investiga el Ministerio Público y la Contraloría.

Además, se puso en evidencia que la obra del Hospital Santa Isabel de El Porvenir, valorizado en S/ 124 millones, fue adjudicado a una compañía que tendría como accionista mayoritario a una vendedora de desayunos.

Sobre el tema, el vocero de Acción Popular, Carlos Alva, anunció que solicitará a su colega de bancada, Elvis Vergara, quien preside Fiscalización, que convoque al gobernador para que responda por las denuncias en las obras.

El legislador liberteño también dijo que propondrá que Acuña sea interrogado por las acciones que realiza su gestión para luchar contra la inseguridad ciudadana. Esto, debido a los constantes atentados con explosivos en esta parte del país.

“Voy a decirle al presidente que se haga una invitación al gobernador de la región La Libertad y venga a hablar en el Congreso sobre la problemática no solo entorno a la seguridad sino a todo lo que concierne a la administración del Gobierno Regional”, afirmó en Sol Tv Noticias.

En tanto, el parlamentario Juan Burgos, quien hasta hace poco presidió la Comisión de Fiscalización, también confirmó que pedirá que el gobernador se presente ante este grupo de trabajo.

“El señor Acuña tendrá que explicar acá en la Comisión de Fiscalización el por qué esos presuntos actos de corrupción y sobre todo las reuniones que él tuvo con esos dos empresarios que ganaron esas licitaciones”, manifestó.