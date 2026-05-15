Temblor de magnitud 4.6 en Tacna se sintió en Arequipa

Un sismo de magnitud 4.6 se registró la mañana de este viernes 15 de mayo en la región Tacna, se sintió también en algunas ciudades de la región Arequipa. Según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) el movimiento telúrico ocurrió a las 10:45 horas y tuvo como epicentro una zona ubicada a 24 kilómetros al norte del distrito de Calana.

De acuerdo con el reporte oficial, el evento sísmico se produjo a una profundidad de 144 kilómetros, característica que hizo que el movimiento fuera percibido de manera moderada en algunos sectores de la región, sin generar daños de consideración.

El IGP precisó que el temblor alcanzó una intensidad de entre III y IV en la escala de Mercalli en el distrito de Calana, lo que significa que fue sentido claramente por la población, especialmente en viviendas y edificios altos.

Aunque el movimiento fue considerable, las instituciones de Defensa Civil aún no reportaron personas heridas ni afectaciones a la infraestructura pública o privada.

Este no fue el único temblor del día, una hora antes, a las 9:43 horas se registró el sismo de magnitud 4.00 a 51 km al sur de Sechura en Piura. El movimiento se registró a 41 km de profundidad de la superficie de la tierra.

A las 9:19 horas también hubo un sismo de magnitud 4.2 en Zarumilla Tumbes a una profundidad de solo 70 km.