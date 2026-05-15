El Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de La Libertad, ubicado en la provincia de Virú, empieza a mostrar un cambio tangible luego de más de una década sin recibir mantenimiento integral. El Gobierno Regional La Libertad ejecuta una intervención valorizada en más de 7 millones de soles mediante su Plan de Operación y Mantenimiento, financiado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

A menos de un mes del inicio de los trabajos, el proyecto registra un avance acumulado del 19.8% el cronograma programado. Actualmente ya se realiza la instalación de nuevas estructuras y la recuperación de ambientes estratégicos dentro del campus educativo. La intervención comprende dormitorios estudiantiles, aulas, laboratorios, servicios higiénicos, oficinas administrativas, áreas de cómputo, sala de profesores, comedor, cocina y zonas deportivas, espacios que durante años evidenciaron deterioro por falta de mantenimiento.

Uno de los componentes más relevantes de la inversión es la modernización del equipamiento tecnológico y pedagógico. El proyecto contempla la renovación de kits de laboratorio, materiales de robótica, pizarras interactivas, mobiliario general y sistemas de conectividad.

“Este último aspecto resulta clave debido a las limitaciones de internet y herramientas digitales que afectaban el desarrollo académico de los estudiantes en un entorno educativo caracterizado por altos niveles de exigencia e innovación permanente”, sostuvo Julio Chumacero, gerente de Promoción de la Inversión Privada de La Libertad.

La ejecución de la obra cuenta con supervisión técnica continua y tiene como meta culminar en la quincena de julio, dentro de un plazo total de cuatro meses. El COAR de Virú alberga actualmente a 283 estudiantes seleccionados por su destacado rendimiento académico, provenientes no solo de La Libertad, sino también de regiones como Áncash y San Martín.

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