Más de S/ 65 millones vienen siendo destinados a la ejecución de proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) en la región La Libertad, a través de iniciativas vinculadas a infraestructura vial, educación, seguridad ciudadana y recuperación del patrimonio cultural.

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Entre las obras ejecutadas destaca el puente Chuquillanqui, infraestructura que demandó una inversión superior a los S/ 5.4 millones y que restablece la conectividad entre las provincias de Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión, beneficiando a más de 20 mil ciudadanos.

“La inauguración del puente Chuquillanqui marca un hito muy importante para nosotros. No solo es una obra ejecutada en tiempo récord, sino que representa la recuperación de la conectividad entre provincias y mejora el acceso de miles de ciudadanos a oportunidades y servicios”, señaló Jimmy Pflucker, propietario y fundador de Paltarumi.

Asimismo, se informó sobre la ejecución de la Comisaría de Casa Grande, proyecto orientado a fortalecer la seguridad ciudadana en dicha jurisdicción. En paralelo, continúan en fase de desarrollo otros proyectos como la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, en Trujillo; la Institución Educativa Nuestro Señor de la Misericordia, en el distrito de Lucma; y la recuperación del Convento Nuestra Señora de Guadalupe, considerado parte del patrimonio cultural de la región.

Las iniciativas se desarrollan en articulación con el Gobierno Regional de La Libertad mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, orientado a ejecutar infraestructura y mejorar servicios en beneficio de la población.

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