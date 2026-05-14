El Patronato por Trujillo reveló que la restauración del histórico templo de La Merced viene siendo evaluada por el Word Monuments Watch (WMW), programa global y bienal del Word Monuments Found (WMF), la principal organización privada del mundo sin fines de lucro dedicada a la preservación del patrimonio cultural amenazado.

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Solicitud

La postulación de la antigua iglesia fue presentada por el mismo Patronato por Trujillo para que su restauración sea considerada en el programa de 2027.

El presidente del Patronato Por Trujillo, Álvaro del Rio, refirió que la candidatura presentada ante el Word Monuments Watch tiene también el respaldo de la Orden Mercedaria del Perú, Cámara de Comercio de La Libertad, Arzobispado Metropolitano de Trujillo, Municipalidad Provincial de Trujillo, Colegio de Arquitectos de La Libertad, UPAO, Colegio de Ingenieros de La Libertad, UNT, Centro Federado de Periodistas de La Libertad, arqueólogos, arquitectos, artistas y diversas personalidades representativas de la ciudad. “Todos ellos han suscrito su adhesión, al petitorio”, señaló.

El emblemático templo de La Merced, ubicado en el Centro Histórico de Trujillo, permanece cerrado desde el 6 de diciembre de 2011, día en el que colapsó una de sus cúpulas principales y una pared lateral.

Según la asociación civil trujillana, esta “ha recibido la confirmación oficial de que la referida postulación fue admitida y está siendo evaluada en base a la información histórica, arquitectónica y artística que fuera alcanzada al WMW”.

“Esta institución, con sede en Nueva York, propicia el apoyo internacional de aportantes privados que financian la conservación de obras de arquitectura y patrimonio cultural en más de 90 países”, añadió.

Cuestionable

La construcción de la iglesia La Merced data de 1536 y es una de las primeras edificaciones luego de la fundación de Trujillo.

Tras colapsar parte de su estructura, el Gobierno Regional (GORE) de La Libertad, durante la primera gestión de César Acuña Peralta, en octubre de 2015, suscribió un convenio con el Ministerio de Cultura (Mincul) y la Provincia Mercedaria del Perú para la elaboración del expediente técnico que permita la restauración del templo.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y a las reiteradas gestiones que realizaron diversas organizaciones, el GORE no cumplió con su ofrecimiento y la iglesia sigue cerrada.

La fachada de este templo es una de las mejores expresiones de arte barroco en el país y el mismo alberga obras de gran valor.