Las grandes voces de la salsa juvenil que marcaron a toda una generación se unirán en un mismo escenario para una noche muy especial. “La Trilogía de la Salsa 90´solo éxitos”., es el espectáculo que tendrá a los ex Salserín El Reencuentro, ex Adolescentes y Salsa Kids quienes se presentarán en un gran concierto el próximo 14 de agosto frente al mar en Costa 21.

En esa noche de salsa, regresan a Peru los ex Salserín René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix al igual que los anteriores vocalistas de los ex Adolescentes con las voces de Néstor Rivero, Wilmer Lozano y Armando Davadillo, en tanto Salsa Kid’s celebrará en Lima sus 35 años con una presentación especial que cerrará la trilogía de las agrupaciones juveniles más queridas por el público peruano de los 90s.

Será un espectáculo para revivir las grandes épocas noventeras, en la que todos los seguidores y fans recordarán con nostalgia grandes éxitos como “De sol a sol”, “Yo sin ti”, “Virgen”, “Clase social”, “La magia de tus 15 años”, entre otras, interpretados por las voces originales que los harán bailar y disfrutar de principio a fin.

“La Trilogía de Salsa 90’s” será una oportunidad única, para que los amantes de la salsa puedan ver a estos legendarios cantantes compartir en un gran escenario de Lima y revivir la magia y emoción de aquellos años dorados.