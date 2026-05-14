El alcalde de El Tambo, Julio César Llallico Colca, informó que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene gestionando un crédito suplementario que permitirá financiar la elaboración de los expedientes técnicos del megaproyecto de drenaje pluvial para los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, iniciativa valorizada en más de S/200 millones y considerada una de las obras más importantes para enfrentar las inundaciones en la provincia.

La autoridad explicó que actualmente existen restricciones presupuestales que limitan la movilización de recursos dentro del Ministerio de Vivienda, motivo por el cual se requiere la aprobación de un crédito suplementario desde el Ejecutivo y el Congreso para garantizar el financiamiento de los estudios y posteriores etapas del proyecto.

“Se está trabajando en ello. El Ministerio necesita mover presupuesto y para eso se requiere autorización. También se viene coordinando desde el Congreso para permitir que esos recursos puedan destinarse a la elaboración de expedientes técnicos que necesita El Tambo y toda la provincia”, declaró el burgomaestre.

Las declaraciones fueron brindadas luego de que la Comisión Permanente de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Congreso aprobara por unanimidad el dictamen que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de drenajes pluviales en El Tambo, Chilca y Huancayo, un paso considerado clave para viabilizar la futura ejecución del megaproyecto.

Llallico destacó que esta propuesta busca resolver un problema histórico que afecta todos los años a miles de familias debido a las lluvias intensas. Señaló que actualmente la provincia enfrenta constantes inundaciones, colapso de pistas y veredas, daños en viviendas y problemas de insalubridad por la falta de un sistema integral de drenaje pluvial.

Según indicó, el objetivo es que el proyecto logre su aprobación definitiva en las próximas semanas para garantizar continuidad en las siguientes etapas técnicas y presupuestales.