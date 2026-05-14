Milett Figueroa se sinceró sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli y contó cuál fue la razón que la llevó a terminar su historia de amor.

La modelo estuvo como invitada en el programa ‘Amor y Fuego’, donde respondió las preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre sobre su reciente separación del argentino.

Durante la conversación, Milett señaló que fue ella quien tomó la decisión de poner fin a la relación, aunque confesó que aún sentía cariño por el conductor. Asimismo, reveló que el desgaste emocional empezó a incrementarse debido a situaciones que consideraba incompatibles dentro de la relación que mantenían.

La también actriz aseguró que el principal motivo de la ruptura estuvo vinculado a diferencias personales que, con el tiempo, ya no pudo seguir pasando por alto.

“ Si fueron diferencias de integridad, de valores en una relación, el respeto, la coherencia ”, manifestó Figueroa.

Además, Milett sostuvo que hay aspectos que considera esenciales dentro de una relación exclusiva y señaló que determinadas situaciones terminaron deteriorando el vínculo sentimental que mantenía con el argentino.

“ No negociable, en una relación de exclusividad tiene que haber un respeto para la otra persona... fue por eso ”, agregó.

En otro momento de la entrevista, la modelo fue consultada acerca de Rossana Almeyda, quien sería la nueva pareja de Marcelo Tinelli.

“ Todo el mundo tiene derecho a rehacer. Le deseo lo mejor del mundo con su nueva pareja, si no comete los errores que cometió conmigo seguro va a ser muy feliz ”, sostuvo.

Finalmente, la actriz admitió que tomó una de las decisiones más difíciles de su vida, pese a que aún seguía enamorada de Tinelli.

“ Terminé la relación estando muy enamorada, justamente por los valores, terminé porque no era sano para mí mantener y seguir manteniendo una relación con él ”, expresó.