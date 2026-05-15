La empresa de transportes Salamanca Parral S.A. informó que mantendrá sus operaciones luego del ataque armado que sufrió una de sus unidades en Carabayllo. A través de un comunicado, la compañía precisó que el atentado no ha generado afectaciones que comprometan la continuidad del servicio y señaló que viene adoptando medidas para reforzar la seguridad de pasajeros y trabajadores

“Tras el incidente ocurrido contra una de nuestras unidades, no se han registrado consecuencias que comprometan la continuidad de nuestro servicio”, indicaron.

La empresa transportista también informó que viene coordinando acciones internas para fortalecer la protección de su personal y de quienes utilizan sus buses a diario. Asimismo, pidió no difundir información no confirmada luego de que algunos medios locales reportaran una presunta suspensión del servicio.

En otra parte del comunicado, la compañía agradeció el respaldo de sus usuarios. Finalmente, remarcó que continuará trabajando mientras implementa medidas para resguardar a sus pasajeros.

¿Cómo se produjo el último ataque?

El atentado se registró la noche del jueves 14 de mayo cuando una de las unidades cubría su ruta con normalidad por una zona de Lima Norte. Según reportes difundidos por medios locales, una camioneta interceptó el bus y de ella descendieron varios sujetos armados.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes amenazaron al conductor y exigieron el pago de cupos para permitir que continúen operando. Luego dispararon contra el vehículo pese a que trasladaba pasajeros en ese momento.

Los usuarios que se encontraban dentro de la unidad intentaron resguardarse al escuchar los disparos. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas producto del ataque.

Cabe recordar, que esta empresa ya ha registrado amenazas previas lo que provocó que sus trabajadores participen activamente en movilizaciones organizadas por gremios de transportes para exigir medidas más firmes contra las extorsiones.

Uno de los atentados más graves sucedió en mayo de 2025, cuando cuatro buses de la compañía fueron incendiados dentro de su patio de maniobras en Carabayllo. Tras el ataque, representantes de la empresa denunciaron haber recibido mensajes extorsivos para exigir pagos y evitar nuevos atentados.

@latinanoticias 🚨 4 buses de la empresa de transporte Salamanca terminaron calcinados tras incendiarse en Carabayllo. #LatinaNoticias #Noticias #Carabayllo #Perú #NoticiasPer ♬ original sound - Latina Noticias