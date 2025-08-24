La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciar una investigación preliminar por 60 días contra el alcalde de Chepén, Julio Correa Chávez, y los regidores Juan Jesús Salvador De La Cruz Briones y Edgar Tirado Cruzado, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.

Como se recuerda a inicios de este mes, el burgomaestre Julio Correa, en entrevista con Best Cable Guadalupe-Chepén, aseguró que aceptó brindar apoyo político al gobernador de la región La Libertad César Acuña Peralta a cambio de las obras que le ofreció para su provincia.

El alcalde señaló que el gobernador César Acuña los contactó y les dijo que necesitaba revertir la mayoría que tenía la oposición en el Consejo Regional.

“Nos pidió el apoyo político, que lo apoyemos con nuestro consejero, y ahí estuvo presente el consejero Segundo Cépeda Uriol, el teniente alcalde (de Chepén) Juan Jesús de la Cruz y mi persona, pero la decisión política tenía que adoptarla mi persona como líder político (de Acción Popular) en Chepén”, indicó la autoridad edil.

Según el alcalde en estas tratativas también habría participado el regidor Edgar Tirado Cruzado.

LO OFRECIDO

Es más, el burgomaestre aseveró en la entrevista que a cambio del respaldo político , el gobernador César Acuña les ofreció la construcción de un estadio, un hospital y otras obras de envergadura.

“Hay que ser realista, cuando uno es oposición o adverso a quien tiene la línea de gobierno nunca te apoyan, nosotros vimos esta posibilidad en beneficio de la provincia de Chepén y ahí está”, agregó el alcalde.

A DECLARAR

Ante este contexto, según la carpeta fiscal N°415-2025, se ha dispuesto, además, citar en calidad de testigos al gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, y al consejero regional por Chepén, Segundo Cépeda Uriol.

La declaración testimonial del gobernador y el consejero es bajo apercibimiento de ordenar su conducción compulsiva, en caso de inconcurrencia injustificada.

ENTREGUEN TODO

La fiscal María Barreto Marcelo ha dispuesto también cursar oficio a la Municipalidad Provincial de Chepén para que remitan un informe detallado en el cual se precise si se ha impulsado las obras de: modernización del Estadio Ciro Alegría, la adquisición de un terreno para el nuevo hospital de la provincia.

“Esta información deberá ser remitida en el plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad, en caso incumplimiento por parte de la entidad”, se lee en el documento fiscal.

Correo trató de obtener la versión de César Acuña, pero desde el área de Imagen Institucional del GORE dijeron que no declararía, ya que si hay una investigación abierta está impedido de hacerlo.

Por su parte el alcalde de Chepén, Julio Correa, no respondió las llamadas que le hicimos.

Solo el consejero Segundo Cépeda negó todo lo dicho por el burgomaestre.