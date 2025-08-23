Elías Rodríguez Zavaleta, aspirante al Gobierno Regional de La Libertad por Podemos Perú, dijo que gracias al trabajo de los consejeros regionales se dio a conocer que existían 80 motos guardadas y empolvadas en una cochera de la región y que como consecuencia de ese destape César Acuña se vio obligado a entregar los vehículos a la Policía.

“Al día siguiente (de la fiscalización) un funcionario salió a decir que faltaba la respuesta de Registros Públicos, y de pronto, en cuestión de días, milagrosamente se solucionó el problema”, comentó Elías Rodríguez en declaraciones a N60.

Rodríguez Zavaleta también dijo que siempre es bueno la fiscalización.

“Señor Acuña, ya ve que la fiscalización es buena”, señaló.