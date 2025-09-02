El Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, intervino una bocamina en la provincia de Pataz, e incautaron diversas armas y artefactos explosivos.

EN MARCHA

Las fuerzas del orden recibieron la denuncia de un asalto a un socavón del centro poblado Pueblo Nuevo. Ante ello, los miembros del CUPAZ trazaron una estrategia.

El operativo, denominado “Centauro”, se ejecutó en la bocamina del sector La Porfía, en el distrito de Pataz, y que permitió desarticular parte del brazo armado de una organización criminal que vendría operando en la zona.

Ahí se incautó un fusil ametralladora MDF calibre 9 mm, un fusil Anderson AM-15 calibre 5.56 mm, un fusil Brigade MFG calibre 5.56 mm, cuatro cacerinas, ocho cartuchos calibre 5.56 mm y ocho cartuchos calibre 9 mm.

Este operativo representa un golpe directo a las estructuras criminales que operan en torno a la minería ilegal, una de las principales fuentes de violencia que operan en la mencionada provincia.

“Reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la minería ilegal y las organizaciones criminales que la financian”, informó el Ministerio de Defensa del Perú (Mindef).

También indicaron que continuarán desplegando operaciones sostenidas en Pataz, con la finalidad de restablecer el orden, salvaguardar la vida de la población y evitar que actividades ilícitas sigan afectando la paz y el desarrollo de la mencionada jurisdicción.