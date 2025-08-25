La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha solicitado a la Municipalidad Provincial de Chepén remita un informe en el cual se precise si se ha impulsado las obras de modernización de un estadio y la adquisición de un terreno para el nuevo hospital de la provincia.

Esto, en relación a la investigación que se ha puesto en marcha por el presunto delito de tráfico de influencias después de que el alcalde de Chepén, Julio Correa Chávez, aseguró en una entrevista aceptó brindar apoyo político a César Acuña a cambio de esa obra y otras más de envergadura.

LA OBRA VA

Coincidentemente, el gobernador César Acuña, estuvo en Chepén hace unos días atrás para presentar el proyecto del mejoramiento del Estadio Municipal “Juan Noriega Salazar”.

El gobernador sostuvo que será uno de los tres legados que dejará para Chepén, después del Instituto Ciro Alegría y el mejoramiento del hospital, y su ejecución empezará en setiembre, con los trabajos de demolición.

La autoridad regional dijo tales expresiones en la presentación del proyecto en el mismo sitio, junto a las autoridades locales y pobladores.

Reveló que costará S/ 24 millones y se hará por la modalidad Fast Track, para beneficiar a miles de jóvenes.

En este punto, es importante recordar que el alcalde Julio Correa Chávez aseveró en la entrevista que a cambio del respaldo político, el gobernador César Acuña les ofreció la construcción de un estadio, un hospital y otras obras de envergadura.

“Hay que ser realista, cuando uno es oposición o adverso a quien tiene la línea de gobierno nunca te apoyan, nosotros vimos esta posibilidad en beneficio de la provincia de Chepén y ahí está”, agregó el alcalde.

Por este caso, la Fiscalía también está investigando a lo regidores Juan Jesús Salvador De La Cruz Briones y Edgar Tirado Cruzado.