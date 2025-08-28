Durante un operativo conjunto la Policía Nacional del Perú (PNP) dio un duro golpe a la minería ilegal en la provincia de Santiago de Chuco. Se incautaron bienes y se destruyó infraestructura usados por los facinerosos valorizado en más de S/ 2 millones.

De esta manera se afecta considerablemente el acconar de la banda criminal “Los Malditos de Santiago de Chuco”, presuntamente vinculada a la minería ilegal. La primera intervención se realizó en el caserío Pijobamba, distrito de Sitabamba.

INCAUTACIÓN

La Policía allanó una vivienda en la que se incautó tres carabinas, dos escopetas, artefactos explosivos, rollos de mecha lenta, cajas de fulminantes, cartuchos de escopeta, celulares, cajas de munición y una camioneta.

Posteriormente, en coordinación con la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UNIDPMA) de la PNP y representantes del Ministerio Público, se intervino una mina ilegal en el sector ChicChic, distrito de Sitabamba, provincia de Santiago de Chuco.

En este punto se procedió con la destrucción de bocaminas, compresoras, grupo electrógeno, enseres, herramientas, campamentos y material explosivo.

Según las autoridades, este operativo significa un golpe contra la minería ilegal en la región y demuestra el compromiso de las autoridades para proteger el medio ambiente y combatir los delitos ambientales.