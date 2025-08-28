El accionar de las organizaciones criminales dedicadas a perpetrar delitos de extorsión sigue imparable en la provincia de Trujillo. La noche del último miércoles, maleantes llegaron en una moto hasta la urbanización Santa María y rociaron gasolina a una miniván de la empresa de transportes Diez Ases.

VER MÁS: Trujillo: Vecinos del distrito de Laredo en jaque por obras paralizadas

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de las casas de la calle Tito Cusi Yupanqui, lugar donde estaba estacionado el vehículo, se observa que dos sujetos llegan en una moto lineal y tras detenerse frente a la miniván uno de los facinerosos desciende y empieza a rociar con combustible la unidad móvil y luego le prende fuego.

Al percatarse del fuego los vecinos salieron y lograron apagarlo antes de que el vehículo sea consumido por las llamas. Personal de la Policía llegó a la zona para iniciar las investigaciones del caso. Los representantes de la empresa aún no se han pronunciado sobre el tema.

Cabe indicar que la empresa de transportes Diez Ases cubre la ruta Trujillo – Virú y desde hace un buen tiempo es blanco de las bandas de extorsionadores.